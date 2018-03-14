國民黨內北市長初選 鄭麗文宣布不參選

2018-03-14 14:20

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長黨內初選今起領表登記，國民黨前北市黨部主委潘家森一早便替前立委丁守中領表，預計週五就將登記參選；至於日前對外界表態也有意角逐黨內初選的北市議員鍾小平、前立委孫大千、陸委會前副主委張顯耀目前均未領表。

曾公開表示要角逐黨內初選的行政院前發言人鄭麗文今下午公開表示，由於這段時間把時間留給家人，一直無法兼顧選舉，對於一路支持的朋友們，鄭麗文感到很抱歉。鄭麗文認為，選台北市長必須負責，也必須全力以赴，是無法分心兼顧的事，多番思考後，最後決定不領表。