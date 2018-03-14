瑞士駕照「家鄉地」標記台灣改中國？ 外交部查證「並無此事」

日前有民眾爆料指出，瑞士政府將把台灣人駕照的家鄉地由「台灣」改為「中國」。外交部今天表示，經我駐館查證，確認無此情形。圖為外交部。（資料照）

2018-03-14 14:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕日前有民眾爆料指出，瑞士政府將把台灣人駕照的家鄉地由「台灣」改為「中國」。外交部今天表示，經我駐館查證，確認無此情形，瑞士各邦公路監理單位核發我國人駕照「家鄉地」均以「台灣（TWN）」登載。

中國在國際空間頻頻打壓台灣，先是發生瑞典稅務局將我國名稱由「台灣」改為「中國的一省，台灣」，爾後上週日時網路上又傳出瑞士蘇黎世監理所自今年2月起，核發我國人駕照時將「家鄉地」標記由「台灣」改為「中國」。

外交部獲知民眾反映瑞士情形後，第一時間指示我駐瑞士台北經濟文化代表團查證，但遇上週末，未能及時確認訊息。外交部歐洲司司長高安昨天表示，駐處全力逕洽當地國政府，惟從當地網站資訊顯示，並沒有民眾指稱的這種改變。

外交部發言人李憲章今天表示，媒體報導國人反映瑞士蘇黎士監理所自2月起核發我國人駕照「家鄉地」標誌為「中國」一案，經我駐瑞士代表館查證後，確認並無此事。

外交部也說明，台瑞兩國相互承認駕照聲明自2007年8月1日生效以來，瑞士各邦公路監理單位核發我國人駕照「家鄉地」均以「台灣」（TWN）登載。