「習皇稱帝」後鞏固主權 美媒：將對台、港加強控制

美國媒體分析，習近平擁權之後，會著重於國家主權的鞏固，特別是加強對台灣和香港的控制。（法新社資料照）

2018-03-14 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國通過國家主席任期限制，允許習近平無限期擔任國家領導人，被外界視為「稱帝」的行為。美國媒體分析，習近平擁權之後，會著重於國家主權的鞏固，特別是加強對台灣和香港的控制。

《美聯社》報導，香港自1997年脫離英國統治回歸中國後，作為「特別行政區」管理，保留了自己的法律和經濟制度，享有來自北京的相當程度的自治權。這種統治方式應該要持續50年，也就是延續到2047年，但隨著香港的政治改革，以及北京當局對其加強控制和侵犯行為，造成了日益緊張的局勢。

報導提到，通過了憲法修正案，取消了國家主席任期限制，為習近平打開大門。中共中央紀委書記趙樂際在全國人大會議上表示，「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力、利用香港滲透破壞中國的活動都會觸碰底線，絕不允許。」

《美聯社》認為，台獨直接挑戰中共統治權威，台灣自從1949年國共內戰後分裂出去，逐漸演變成富有活力的民主國家，其中2300萬人對與北京政治融合的態度愈來愈模糊。習近平想將自己鑄造成具歷史地位的領導者，不會讓台獨成為他歷史名聲的污點。

美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）表示，習近平對台灣採取行動是非常有可能的，他為完成「中國夢」與「民族復興」，走向統一的道路是必然的，「習近平可能會得到結論，認為和平統一不會很快出現，恐透過武力統一才能達成目標。」

中國知名維權律師滕彪分析，習近平認為台灣和香港對鞏固其權威同樣重要。滕彪說，當中共加強自己的力量時，會對台灣和香港獨立表現出零容忍的態度，甚至動用武力，「有鑑於中共堅決拒絕民主化，當面臨政治、經濟和思想上的挑戰時，唯一的辦法就是變得更加獨裁和專制。」