現代國畫展現國家公園之美 畫作將赴法交流

陳銘顯（右一）將率領34名現代國畫派的台灣畫家，前往法國展出、交流，以畫作展現台灣的國家公園之美。（記者鄭鴻達攝）

2018-03-14 12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「現代國畫畫派」創立者陳銘顯，10來陸續指導、策畫與國內9座國家公園之專題展覽，以現代國畫的新技術、觀念，記錄下國家公園之美。為促進藝術交流，陳銘顯將率34名台灣畫家赴法國舉辦「台灣國家公園之美畫展」。

民進黨立委姚文智、前駐法代表呂慶龍及陳銘顯等人，今召開「台法交流畫展暨台灣國家公園之美畫展」行前記者會，會中，呂慶龍以其拿手的布袋戲，與姚文智玩起一搭一唱，介紹本次畫展以及國家公園之美。

陳銘顯表示，此展為國畫界首度與國家公園合作，將國家公園之美，以傳統繪畫的方式呈現。他坦言，傳統國畫已與現代生活脫節，台灣所發展出的現代國畫，可貼切地詮釋現代各種風貌，表現出國家公園之美。

陳銘顯說，於2012年應法國諾曼第區印象畫派重鎮梅尼雷納市政府邀請，他率領34名台灣畫家，將本畫展首度帶到法國展出，獲得法國官方重視以及藝術界極佳評價，媒體也多加報導，成為一次成功的國民外交。

陳銘顯指出，今年3月14日至26日，他應法國寶色谷市之邀，將率34名台灣畫家前往法國舉辦「台灣國家公園之美畫展」，並與法國藝術家作品交流、共展；透過交流，不只增進兩國藝術家情誼，也促進對東西方藝術之了解。