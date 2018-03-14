邱太三：馬習會「毫無疑問」屬國家機密

法務部長邱太三答覆民進黨立委李俊俋質詢時表示，馬習會相關事務，毫無疑問屬於外交機密事務。（記者方賓照攝）

2018-03-14 12:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對馬政府處理馬習會檔案，涉及未將全數資料建檔移交下屆政府。法務部長邱太三今在立法院司法法制委員會，答覆民進黨立委李俊俋質詢時表示，馬習會相關事務，毫無疑問屬於外交機密事務；至於馬政府未繳交與中國接觸、談判的部分資料，是否算隱匿國家機密？邱太三表示，要看該機關是否依法定程序核定。

李俊俋今在質詢時指出，現有國安會、國安局的資料顯示，有關馬習會大事紀、辦理期間協調會議紀錄、當天會議紀錄、國內外媒體輿情都有資料，「但成行始末、會前接觸活動卻沒有」；李質疑，馬政府繳交部分相關資料，顯示馬政府認定馬習會屬國家機密，但資料中卻沒有成行始末的紀錄。

李俊俋表示，馬辦雖強調，是自2015年10月14日夏張會後，開始規劃馬習會，但夏張會與馬習會時間距離不到一個月，質疑「即便是陸委會主委出訪也不可能規劃一個月就成行」；李並說，若是總統出訪，行前規劃至少要6個月以上，質疑馬辦未交代雙方接觸談判細節，是否算隱匿國家機密？

邱太三答詢時表示，這要看該機關是否依法定機關程序核定；邱太三並說，縱使馬辦未將馬習會核定為國家機密，相關資料還是該機關檔案，適用檔案法，須依檔案法規定處理。