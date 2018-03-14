民進黨吸收林、洪欲瓦解時力？ 黃國昌：一笑置之

2018-03-14 12:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕地方選情持續發展，對於媒體提問外傳民進黨欲藉吸收時代力量立委林昶佐、洪慈庸，來瓦解時代力量，時力執行黨主席黃國昌表示這些傳言非客觀事實，「對此一笑置之」，目前就首要就是團結、專注把地方選戰打好。

黃國昌今邀請時代力量新北市黨部同仁，召開「新北圖利建商 中央切勿放水」記者會，談及新北市政府有關建築容積率相關議題。會後媒體問黃是否有意願參選新北市長，且對立委林昶佐鬆口不排除選台北市長一事有何看法。

黃國昌表示，他是新北市選出來的立委，對於新北市的空屋、市政議題，他們都會關心，因為這攸關到新北市年輕人面對暴漲高房價，不動產被炒作起來，能牟利的只有少數人，作為新北市立委關心這些，不必多作連結。

他說，目前他會專心在國會議員要承擔的責任上，以及協助黨內的優秀年輕人能進入地方縣市議會，並在地方紮根；他說，對於台北市的選舉布局、策略，黨內先前決策是由林昶佐分區督導，他會尊重林的意願及想法。

媒體追問外傳民進黨想藉由吸收林昶佐、洪慈庸來瓦解時代力量。黃國昌回應，今年的重點就是要團結把選戰打好，這些傳言並非客觀事實，若去問林、洪本人，會比問她還直接，且黨內部討論，都對此傳聞一笑置之。