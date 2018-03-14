口頭辭北農董座 陳景峻：市長要我再想想

臺北市副市長陳景峻證實有請辭北農董事長一事。（記者林正堃攝）

2018-03-14 11:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農爭議持續延燒，今傳出北農董座、台北市副市長陳景峻已向台北市長柯文哲請辭董座，但尚未獲准。對此，陳景峻稍早受訪時證實確實口頭請辭，不過市長說「這個（指北農運作）那麼複雜，再想想。」

北農休市風波至今尚未平息，如今爆出陰謀論，週刊報導，總經理吳音寧3月7日那天是臨時被通知要開記者會，才會神隱沒出席，此外，也傳出吳音寧有農委會當靠山，還獲得柯文哲心腹蔡壁如支持，吳音寧和北農董事長陳景峻早就有心結！

陳景峻上午受訪時語帶不滿反問「為什麼會傳這樣的訊息？」並指蔡壁如是市府顧問，對他這位台北市副市長算是滿尊敬的，有些事情大家意見不同，溝通就好，沒有合不合的問題。

陳坦言，北農休市風波後，他認為對雲林鄉親過意不去，因此心生辭掉北農董座念頭，也希望能藉此讓中央、外界不要再對此爭論不休。

對於外傳他和總經理吳音寧長期意見不合，陳景峻強調「從來沒有意見不合」，北農是總經理制，他只是北市府的代表去兼董事長，這是當初北市府跟農委會的默契，他也都遵守整個行政程序；陳再三強調，他提攜後進都來不及了，還去跟人家不合？絕對沒有這個事情。

陳景峻說，他已口頭向市長報告「我要辭，不想去兼（董事長）了」，免得這樣傳來傳去、影射來影射去，對農民不好，這件事情不要再去扯到政治，所以是不是可以再找個董事長，他還數度大吐苦水「不想兼了，事情太多了。」

現場媒體詢問陳景峻對吳音寧適任問題看法？陳表示這不是他能決定，吳音寧是農委會指派、經董事會通過。至於中華民國農會總幹事張永成揚言將在本月28日的董事會提案要求撤換吳音寧，陳景峻則指自己不知道這個訊息，但喊話「不要再去扯了」，好好把事情做好，農民不喜歡看到這些東西。

外傳吳音寧獲蔡壁如支持，長期繞過陳景峻直接向市長室報告，日前也為北農事宜與蔡壁如溝通，對此，陳景峻不滿抨擊根本是在「編造武俠小說故事」，他和吳音寧都是向董事會報告，私底下則會由北農主秘、經理等不定期來報告，而吳音寧和蔡壁如是朋友關係，吃吃飯有什麼關係？不要什麼事情都陰謀論、泛政治化、推來推去。

稍後北市府發言人劉奕霆受訪時表示，針對陳景峻請辭北農董座，市長認為這件事情（指北農營運）很複雜，希望陳景峻再想想看，不要貿然做決定，他也強調沒有人事鬥爭的問題。

劉奕霆並稱，完全沒有吳音寧和蔡璧如私下聯手這樣的事情，到今年為止，菜價都沒有明顯崩跌，休市後菜價也很正常，沒有明顯崩跌，「不解為什麼會有這樣子的報導。」