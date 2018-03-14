士北科技園區招商進度慢 丁守中批：阻礙城市發展

2018-03-14 11:39

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市「士北科技園區」自前任市長郝龍斌任內規劃，北市長柯文哲任內持續進行規劃，土地幾乎完成徵收。有意參選台北市長的前立委丁守中與北市議員王鴻薇今早到士北科技園區現場會勘，批柯市府施工進度延宕，科技園區土地閒置辦草花節，遲至109年後才能讓廠商進駐，嚴重阻礙城市發展。

丁守中批，內湖科技園區的閒置率不到1％，表示台北都需要廠辦大樓，但郝市府時代規劃的90.24公頃的區段徵收範圍，經過整地、拆遷，園區計有「科技產業專用區」24.9公頃，原定106年就能開放廠商進駐。

丁統計，目前已邁入107年，士北科技園區招商數仍然掛零，丁批柯市府，士北科技園區第一期土地工程早已完成，卻閒置土地2、3年，拿來辦關渡草花節，還不斷修改施工日程，109年才能竣工，但開工日期根本遙遙無期。

對此，地政局土地開發總隊代理總隊長范乾峯說明，士北科技園區原土地上仍有居民，配合居民「先建後遷」訴求，才會分兩期進行拆遷及工程施做，由於安置住宅廠商日前倒閉才會延誤工程進度，現已重新招商；目前正辦理第一期工程及第二期拆遷戶安置與地上物拆遷作業。

產業發展局也進一步解釋，目前士北科技園區T16、 T17、T18上仍有12戶住戶待安置，原居住房屋騰空點交、並完成拆遷作業才能進行招商；此外，產發局自今年起也邀請產官學界進行開發諮詢座談，明年會進行公告招商作業及辦理招商說明會。