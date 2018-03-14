聞周美青被傳選台北市長 姚文智長嘆一聲「唉...」

立法院開會審查法案，立委姚文智出席。（記者方賓照攝）

2018-03-14 11:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於前總統馬英九夫人周美青被傳可能參選一事，民進黨立委姚文智「唉...」長嘆一聲，直言這樣討論已走火入魔，提出此看法的人是對民主不尊重。姚文智也疾呼，完全執政的民進黨若不盡快提出自己的候選人，未來恐會在台北被邊緣化。

擬參選台北市長的立委姚文智，被媒體問及時代力量立委林昶佐也鬆口不排除參選一事，他表示「歡迎、尊重」，並強調他希望各黨都推派候選人來直球對決，談談其對台北市的願景、看法，讓選民知道各黨的差異。

姚文智說，若完全執政的民進黨不盡快提出自己的候選人，不堅定地對首都負起責任、重啟初選程序，未來在台北恐會被徹底邊緣化，如今這麼這麼多人都表態要參選，不妨藉此作為讓各政黨提出理念供市民檢驗的機會。

姚文智感嘆，這場選舉大家有太多的政治權謀計算、太多計較輸贏，選民不喜歡天天講合縱連橫、戰術戰略，都忽略如何把首度治理地更好，目前僅有他提出政策，這些非民主的誘因、這樣的選舉，台北市民會受不了。

對於媒體問及外傳周美青也可能是潛在參選人一事，姚文智「唉」地一聲長嘆，表示這樣討論已經走火入魔，大家對周認識這麼久，可曾耳聞周對台北市政有所討論、想法？隨便找個人說要選，提出這種看法的人，是對民主不尊重。