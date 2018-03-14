全國農會建議2、3月勿連休？被公文打臉證實沒有

2018-03-14 11:26

〔記者林彥彤／台北報導〕北農連續休市引爆價跌爭議，日前國民黨副主席郝龍斌辦公室出示公文表示，全國農會早強烈建議，今立委張麗善再度出示公文力挺。不過細看內容，當時建議的是端午與中秋的連續休市非今爭議的2、3月。農委會主委林聰賢稍早受訪時表示，最沒理由要求賠償的就是全國農會。

國民黨立委張麗善表示，公文都可見，全國農會去年7月開會時就即時反應，每日連續性採收，生鮮不耐儲存，無法連續3天不休，她並提出公文反駁，指證歷歷。

不過，細看公文內容，全國農會當時表達的意見是針對3-7月竹筍、絲瓜作物，以及9-11月絲瓜所作的建議，而強烈建議休市的天數也非春節期間，而是指6/18-20日和9/24-26日的連續休市，與今爭議的春節連休並無關係。

林聰賢表示，今年休市的決定，去年5月26日開會就決定，7月6日開會，農委會依慣例無列席，但是出席該會的全國農會卻也沒有表達意見，農會的存在就是為了農民，既然當時沒為農民發聲，現在問題出來，最不應該要求國家賠償的就是農會，甚至談賠農民，他反問：「農會要不要賠？」

林聰賢說，現在大家一直在質疑北農總經理吳音寧是否適任，他認為關鍵不在那，而是要全面探討國內冷凍系統等。