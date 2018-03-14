姚文智「翻轉西區」影片 7天破40萬點閱引熱議

有意爭取民進黨內提名角逐台北市長的姚文智，日前推出首支3D政策影片「翻轉西區SKYLINE」，至今累計逾40萬人次點閱觸及。（記者方賓照攝）

2018-03-14 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕有意爭取民進黨內提名角逐台北市長的姚文智，近日推出首支3D政策影片「翻轉西區SKYLINE」，主打透過都市再生連結水岸改造，活用公辦都更，並以「容積全部免計」，作為公共設施規劃誘因，加上民間資源，恢復西區風華。影片上線至今累計已突破40萬人次點閱觸及。

臉書粉專「姚文智翻台北」表示，影片發布一週以來，臉書與YouTube的點閱與觸及，總計已破40萬人次瀏覽，由此可知多數北市民，期待候選人端出「政策牛肉」與看見「希望藍圖」。

姚文智透露，這支短片結合政策發想與設計創意，「將公辦都更和水岸整合起來，創造SKYLINE計畫文字形諸於影像」，表面上很炫，但背後卻是「無數次實地探勘與政策激盪；同時考量資源、預算、期程規劃和可行性」，透過3D模擬動畫，讓市民預見未來真實情況。

據悉，姚文智計畫在環河北路，興建跨堤、跨路的空中走廊，圓弧不規則加上穿透式設計，讓這條路不會淪為黑暗隧道。另外，3樓9米高的堤防，將設計建築裙擺，拉高水岸景觀平台，9米以下可作為公共使用，並於交叉入口設置無障礙設施等，大家一起翻轉城市，讓台北成為真正國家首都。

姚文智也在文末感謝大家對影片的關注，承諾後續會再祭出多項政策，讓人了解他對台北的理想與願景。

網友表示，「40萬很多嗎？」、「一個禮拜40萬是滿厲害的」、「能換成選票再來嘴」、「至少算是準備最足的」、「所以是選上了嗎？看看粉絲團人數」、「不知道怎麼算的」、「還蠻有創意的」、「效益評估如何？」