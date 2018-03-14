林濁水勸別進府 陳菊：很多寶貴意見、會慎思

2018-03-14 10:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨前立委林濁水透過臉書向高雄市長陳菊喊話，建議別接任總統府秘書長；陳菊今表示，民進黨內有很多意見、都很寶貴，她會慎重思考，也謝謝大家對她未來、下一步的關心。

陳菊說，先前有人建議她進入民進黨黨中央，也有人認為高雄選情很重要、建議她為地方輔選讓議會繼續過半，很多意見都很寶貴，她也會慎重思考。

林濁水昨在臉書發文勸陳菊，指出若輔選很重要，那麼光明正大用黨職身份輔選，反而能虎虎生風，千萬不要做憲法和法律規定得死死、也都不容許的「非常重要的總統府秘書長」﹗

林濁水認為總統、院長、部會首長、政務委員、直轄市、縣、國安會、國安局的設置和職權的規定，憲法上都可以找得到，但是獨獨沒有總統府、總統府秘書長這幾個字，清楚說明他在憲政上的重要性比縣市長不重要。

他表示，在官等上，秘書長下的三個局長都是事務官任用，不如直轄局處長是政務官，所以秘書長只是部長的地位，但是總統府依法律沒有對外行使國家公權力的能力，把他的權力限制得比部長空洞；既然只能管內不能管外，所以總統府秘書長只是府的內務總管。

林濁水指出，依古代的說法是內臣，內臣大臣分際分明，如果內臣權重必是亂世，因此當總統府說秘書長非常重要，非陳菊當不可時，他要勸總統：「現在又不是亂世為什要採取亂世才有的現象重用內臣」。