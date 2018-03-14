跟一人公司簽約惹議 林佳龍：未做足SOP會檢討改進

林佳龍今在接受廣播採訪時表示，由於是「很熟的朋友」介紹，所以沒有做足SOP，會檢討改進。（「Hit Fm台北之音提供」）

2018-03-14 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍日前宣布德商「哈利霍夫曼諮詢公司」將投資高達1100億元在台中興建全球首座「海水採礦」場，但遭媒體爆料這間公司竟是1人公司，林佳龍今（14日）在接受廣播採訪時表示，由於是「很熟的朋友」介紹，所以沒有做足SOP，會檢討改進。

台中市長林佳龍日前與德商「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂備忘錄，要在台中投資1100億元興建「海水採礦」場，遭爆料是一人公司；德國在台經濟辦事處也指出，霍夫曼來台並沒有透過德國駐台單位聯繫，使用德國「聯邦登記入口網」查詢霍夫曼公司的資訊，都找尋不到註冊資訊。

林佳龍今天接受《蔻蔻早餐》專訪時指出，此案是全球台商總會長李天柒引薦，由於是「很熟的朋友」，所以沒有做足SOP，會檢討改進；被點名的介紹人李天柒也在廣播電話中表示，因台中空汙嚴重，才想到如有這件投資案應該可以幫林佳龍，強調備忘錄「台灣並沒有損失啊。」

據《蘋果》報導，台中市長林佳龍今在環保署記者會後表示，感謝媒體提供翔實資料，讓市府可以檢討改進，林佳龍強調，這投資案還只是備忘錄，才開始要申請，有了媒體提供的資料後，會要求投資單位說明。