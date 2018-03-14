陳菊將接府秘？ 林濁水勸別做「非常重要的總統府秘書長」

2018-03-14 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日媒體頻頻推測高雄市長陳菊在結束訪美行程後，會北上接任總統府秘書長一職，不過前民進黨立委林濁水則勸陳菊，希望她千萬不要做憲法和法律規定得死死，也都不容許的「非常重要的總統府秘書長」。

陳菊在本月17日起展開訪美行程，預計25日返台，外傳她可能在訪美行程後接任總統府秘書長，但陳菊昨接受訪問時重申，目前尚未討論到這部分，也強調「任何考量並無個人的問題」。

對此，林濁水在臉書發文表示，總統、院長、部會首長、政務委員、直轄市、縣、國安會、國安局的設置和職權的規定憲法上都可以找得到，但是獨獨沒有總統府、總統府秘書長這幾個字，清楚說明他在憲政上的重要性不如縣市長。

林濁水指出，在官等上，秘書長下的三個局長都是事務官任用，不如直轄局處長是政務官，所以秘書長只是部長的地位，但是總統府依法律沒有對外行使國家公權力的能力，把他的權力限制得比部長空洞；「既然只能管內不能管外，所以總統府秘書長只是府的內務總管」。

林濁水也勸陳菊，若輔選很重要，那光明正大用黨職身份輔選，大大是好，「以陳菊地位能量必反而能虎虎生風」，千萬不要做古時亂世才有「非常重要的內臣總管」，或在現代、憲法和法律規定得死死，都不容許的「非常重要的總統府秘書長」。