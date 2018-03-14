全美電視記者遭白眼 釣出旅美20年的他大爆中共料...

中國民運人士王丹表示，自己住在美國快廿年，從未聽聞全美電視台。（王丹提供）

2018-03-14 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕假外媒爭議再起。中國近日一段影片在網路上瘋傳，內容是中共人大記者會上，身穿紅衣的前央視記者、全美電視台（AMTV）女台長張慧君，因發問太過冗長，坐在隔壁的藍衣女子、上海第一財經記者梁相宜，忍不住白眼相向，引發網友熱議。對此，中國民運人士王丹也在臉書粉專分享個人看法。

臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」今上午7時許撰文直言，他在美國快廿年，從未聽過什麼「全美電視台」；且該女身掛「外國記者」採訪證，「卻一口一個『我們國家』」。

王丹批評，「中共宣傳部門自導自演的水平，低劣到不可思議的地步」，忍不住替梁相宜一臉不耐煩，朝同業張慧君翻白眼的舉動，下了「難怪真正的中國的記者都看不下去」註解，並疾呼「人民有翻白眼的權利！」

根據公開資料顯示，「全美電視台」（American Multimedia Television USA）2004年成立，總部位於加州洛杉磯。該台自稱「全美第一家既有中文、英文，又有韓文和日文的電視聯播網」、「全美覆蓋最廣，受眾基數最大的中文電視台」，24小時不間斷播放「反映全球熱點題材內容」以及「華人華僑關注的新聞」，同時也是「中國政府和中國企業品牌，在海外宣傳推廣的最優秀的電視多媒體綜合平台」。

王丹指出，全美電視台疑為中共宣傳部門「自導自演」出來的媒體。（圖擷取自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）