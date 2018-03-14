柯P心腹被爆聯手吳音寧鬥副市長 陳景峻回應了

陳景峻和吳音寧。（資料照）

2018-03-14 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕北農休市引起一連串風波，台北市議員許家蓓透露，吳音寧有農委會當靠山，還獲得柯文哲心腹蔡壁如支持，吳音寧和北農董事長陳景峻早就有心結！

《周刊王》報導，民進黨北市議員許家蓓透露，關於北農的事務，照理講吳音寧應該都要向董座陳景峻報告，但吳卻都向北市府前辦公室主任蔡壁如報告，這讓陳對吳越來越感冒。

許家蓓指出，吳、陳的心結最早是因柯文哲質疑吳音寧的專業度，陳景峻因此在常董會提案，聘前保四總隊長枋劍飛當北農顧問，吳音寧隔天以程序不當，將經手人事案的秘書室主任陳宗星記了申誡1次，甚至還傳出陳景峻是酬庸安插自己人，當時就曾傳吳音寧獲得柯文哲人馬暗挺，要鬥陳景峻。

新黨議員陳彥伯也說，陳景峻和吳音寧兩人的鬥爭傳遍議會，吳音寧獲得柯文哲的心腹蔡壁如力挺，甚至有傳言兩人已結拜為乾姊妹，吳音寧稱蔡壁如「姐仔」，兩人數度相約吃飯，陳景峻和蔡壁如不和人盡皆知，蔡吳聯手鬥陳其實不意外。

陳景峻：盼勿無中生有 蔡壁如：聯手鬥爭是子虛烏有

對此陳景峻不避諱直說，這次北農事件確實有人對他政治操作。有關被蔡吳聯手鬥爭一事，他強調，自己問心無愧，希望不要無中生有。市府顧問蔡壁如則說，她因年紀較大又有白髮，才被稱「姐仔」，但這不代表與吳音寧有私交，兩人確實有吃過飯，但在場都有里長等人，並沒特別的，與吳音寧聯手鬥爭陳景峻一事，都是子虛烏有。吳音寧則至周刊截稿前都無回應。