林佳龍施政滿意度上升 逾7成民眾以身為市民為榮

根據最新民調顯示，台中市長施政滿意度上升。（記者張菁雅攝）

2018-03-13 20:55

〔記者張菁雅／台中報導〕「台灣指標民調」今日公布「台中市施政民意調查」，51.7％市民滿意市長林佳龍就任以來表現，滿意度並較去年底同機構執行的民調提升6.2％，還有逾7成受訪者以身為台中市民感到光榮。對於民調結果，市府新聞局長卓冠廷表示，滿意度增加對林市長及市府團隊是鼓勵，但不會自滿，更會轉化成進步動力，繼續努力把市政做好，期待為台中未來更加打拚。

根據「台灣指標民調」公布的「台中市施政民意調查」，51.7％的市民滿意林佳龍就任以來的表現，而該民調機構去年12月也公布施政滿意度調查，當時林佳龍施政滿意度為45.5％，這次滿意度上升6.2％；不滿意度也自去年底的38.6％，下降至24.3％，下降達14.3％。

調查也顯示，72.3％受訪者以身為台中市民感到光榮，並有47.5％認為林佳龍就任以來台中市有進步；而針對台中成為全台第二大城市的知悉度，有58.4％市民表示知道；另外，對於綠川、柳川整治，則有66.3％市民感到滿意。

此外，該民調也調查台中市民認為最該對台中空氣污染負責的對象，結果顯示30.5％認為中央政府應負責、16.7％認為是台電，認為台中市政府應負責者為20%，顯示市民認為中央應對台中空污負起最大責任。

對於民調結果，卓冠廷表示，不同民調機構持續性的民調確實有參考價值，此次民調數字再度進步，某種程度呈現市民對市府施政的肯定，市府團隊會認真看待並參考每一份民調，感謝市民肯定，也感謝不同意見的鞭策。

卓冠廷也說，林市長認為現在最重要的是把市政做好，雖然選舉接近，有些參選人為了提高知名度而「唱衰台中」，但市民眼睛是雪亮的，台中是否進步，大家都看在眼裡，如果參選人有值得參考的市政建議，市府團隊也會虛心接受。