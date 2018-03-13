手機簡訊通報空襲！ 國軍完成「空中威脅告警系統」

2018-03-13 19:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕新任國防部長嚴德發將在週四（15日）赴立法院外交及國防委員會，進行國防部本年度業務報告。這份報告指出，國防部為因應區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，今年度萬安演習將進行測試。

國防部報告指出，當前朝鮮半島情勢多變，東、南海主權爭議未解；中國持續強化東、南海爭議區域維權力度，直接挑戰美、日在亞太地區整體利益安全。而中國於台海周邊常態性執行遠海長航訓練，已對我形成防衛壓力，更是國人關注的議題。

國防部表示，當前國際情勢中國在維護核心利益前提下，積極提升綜合國力與軍事現代化建設；並以兩岸政治分歧作為強化對台武備之藉口，持續研製及部署各式高新武器，藉機、艦在西太平洋海域頻繁演訓，提升對台軍事威懾。國軍在聯合監偵機制下，嚴密注蒐解放軍組織調整、裝備研製、演訓動態及對我軍事企圖，掌握國際與區域情勢發展，以為預應。

國防部說，前瞻未來戰爭型態與敵情威脅，國軍在「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導下，依「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想，就作戰需求進行戰力整建，以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」之基本戰力為基礎，置重點於建立不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備整建，俾達到使敵無法登陸立足，迫使敵奪台任務失敗之目標。

國防部表示，另外，持續藉漢光演習、各類聯合作戰操演與後備動員演習，以及擴大軍種交流，強化聯合指揮機制，精進防衛作戰效能。

國防部也說，為落實災防動員準備工作，國軍亦於「萬安、民安演習」結合地方政府，驗證動員、民防及重大災害（難）應變機制，有效強化軍、政連結及國際交流，提升災害防救效能。另依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於今年度萬安演習進行測試。

另外，報告內容顯示，國軍志願役官兵去年底已達14萬6785人，編現比約78.1％，預估今年底則可提升至15萬2318人，編現可達81％，另年度留營人數計有1萬6187人，留營率為76.9％，超出原訂70％目標。