鹿港史上第一次政黨初選！藍營4將拚民調出線！

2018-03-13 20:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選情強強滾！國民黨鹿港鎮長黨內初選，將於15、16日進行電話民調，17日將在國民黨鹿港區黨部公布民調結果，4名戰將全力衝刺拚民調出線！

「鹿港有史以來第一次！」國民黨鹿港區黨部執行長王錦銓表示，以往國民黨提名都是採取協調方式，這次鹿港鎮長因為有4人登記參選，依規定辦理初選，而民進黨並未在鹿港辦過初選，這場初選是鹿港發展史上的第一次。

王錦銓表示，鹿港鎮長黨内初選民調將委託兩家民調公司進行，提名作業遵照民調結果，4位登記者都願意遵守規定，如果不顧民調結果而違紀參選，將依黨記處理。

國民黨共有4人選爭取鹿港鎮長提名，分別是縣議員楊竣程、鹿港鎮代會主席許志宏、立委王惠美服務處秘書許明輝與前縣議員施性鍾，為了爭取曝光度，不只是有宣傳布條與看板，還有掃街、定點拜票，讓鹿港民眾都說，初選強強滾，競爭真激烈。

為了爭取選票，楊竣程好友、和美鎮長阮厚爵在個人臉書公開力挺；施性鍾也不甘示弱，由福興鄉長粘禮淞來相挺；許明輝則是透過電話拜票，自我介紹在立委王惠美服務處工作；許志宏則是堅持「一步一腳印」，用雙腳進行掃街拜票。

不少鹿港民眾看到這場藍營初選大戰如此激烈，覺得 「人人有把握，個個有機會」，不到民調結果出爐，勝負難以論定。