父酬者聯盟？ P圖諷吳音寧、吳怡青、呂孫綾 網友說...

2018-03-13 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕北農休市風波近日引發各界關注，北農總經理吳音寧更被爆年薪250萬卻看不懂財務報表，前立委蔡正元今則在臉書分享一張P圖海報，上頭將吳音寧、台苯董事長吳怡青及民進黨立委呂孫綾與電影《復仇者聯盟》的海報合成，並指3人是「『父酬』者聯盟」，引發議論。部分網友認同之餘，也有人質疑「呂孫綾人民選的也要算？」、「吳音寧算小咖，還要吸炮火，有人更爽」、「所有政二代不分藍綠全掃光啊，大家一起清嘛」。

蔡正元今在臉書分享一張電影《復仇者聯盟》的P圖海報，並稱該圖是網友轉傳的，海報上將原先的角色頭像替換為3名女性政治人物，並標示著總統府資政吳晟之女、北農吳音寧，年薪250萬；民進黨大老吳乃仁之女、台苯董事長吳怡青年薪600萬；總統府國策顧問呂子昌之女、立委呂孫綾年薪900萬，底下的標題則被改為「父酬者聯盟MARVEL'S THE DADDY BABY」，包含國民黨發言人洪孟楷也在臉書分享該張圖片，引發部分網友轉傳。

該圖在PTT上也引發網友討論，不少人為此批評海報上的3人「有背景真爽」，不過也有其他網友指出「立委能選上，就算靠爸，也算選民責任啦」、「感覺呂孫綾被一起放進來有點無辜啊。」、「選出來的只能靠杯選民智障，不是酬庸呀，湊在一起討論什麼」、「都拿女森（女生）出來講，48474女森（是不是氣死女生）」、「台苯國家零持股，民間公司靠自己實力拿下，也叫酬庸？」、「這三個只有吳音寧是靠爸」、「難道你要投國民黨？」、「這個也可以黑，是沒招了嗎！」等。