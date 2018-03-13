假到最高點！中國修憲2反對票 疑習近平和王岐山所投

2018-03-13 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效票通過修憲，取消國家主席任期制，國家主席習近平正式「登基」成為「習皇帝」。對此，成大電機系教授李忠憲認為，其中1張反對票就是習近平自己投的，更諷刺習近平「假到最高點，自己也欺騙」。

李忠憲以「習帝登基，兩票反對」為題在臉書表示，「夏明老師（紐約城市大學政治學教授）說反對修憲那2張票應該就是習近平和王岐山」；李忠憲認為，「真的非常有道理，能夠在獨裁體系成為幫兇的人，絕大部分會審度時局順勢而為，金庸筆下的韋小寶就是中國儒家哲學超完美道德要求的實踐者，幾乎百分之百的贊成票原因就在這裡」。

李忠憲指出，在全面數位監控IT獨裁之下，哪個人大代表敢表達自己真心的想法，尤其修憲取消任期的同時，也確認成立中國國家監察委員會這古代東廠的機制，如此一來投反對票不是自己不要命了嗎？「夏老師認為這2張票應該是習近平和王岐山所投，我也覺得八九不離十」。

李忠憲分析，習近平明明想要修憲延長自己任期，卻沒有公開表態論述，不容許反對意見，沒有任何討論空間，甚至利用科技的控制手段，來封鎖任何相關的可能訊息；明明想的不得了，卻害怕百分之百贊成票數，而自己投下反對票，這樣到底是什麼心態？「我認為是這樣，大家都非常明白知道發生了什麼事，100%和99.986% 其實一點差別也沒有，這是中國儒家文化的極致表現：『假到最高點，自己也欺騙』」。