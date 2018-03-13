海水採礦合作廠商被爆沒專利 中市府：外商投資「大膽歡迎謹慎落地」

台中市長林佳龍（左）與德國霍夫曼諮詢公司總裁哈利霍夫曼3月6日簽訂合作備忘錄。（資料照，記者張菁雅攝）

2018-03-13 15:15

〔記者張菁雅／台中報導〕德國霍夫曼諮詢公司計畫在台中港區投資海水採礦，預估投資金額高達1100億元，日前與台中市政府簽訂合作備忘錄（MOU）。有媒體今日爆料，霍夫曼諮詢公司只是個體戶，在德國沒有註冊，也未取得專利。對此，市府經發局表示，目前該案才開始進入實質審查及把關程序，未來還有送中央環評、投審會等跨部會許多程序，對於外資投資台中，市府「大膽歡迎，謹慎落地」。

媒體報導指出，德國霍夫曼諮詢公司只是個人工作室，位在德國北方小鎮，不像是可投資千億資金的公司，且該公司在德國司法部、工商會皆無註冊，也未取得專利。

經發局表示，該案經由亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，經市府招商投資促進委員會評估後同意簽署MOU，有媒體誤稱市府未經了解即簽署，與實際輔導過程有極大出入，必須予以澄清。

經發局也說，歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」（Special Purpose Entity, SPE）形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規劃，並非一開始即由資金供給公司直接出面投資，而是待確定落腳地點後，再由投資者組成適當型態出資。

經發局表示，霍夫曼來台評估投資的形式即屬SPE，目前該公司同步在南韓及西班牙為出資者評估投資地點，確認地點後，投資者組成型態可能由主投資方出面成立子公司，或是各投資方合組新公司，有許多投資組成型態，因此，不宜在投資評估初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。

經發局表示，外資投資案依法必須送中央審查，市府會配合並建請中央妥為評估、查證及審查，簽署MOU，就是希望合作案能進入實質審查，也會就各界的疑慮加以把關，市府在該投資案會持續扮演平台及窗口角色，以地方政府立場提供協助。