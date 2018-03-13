怕列入7休1例外行業 廣電媒體工會赴NCC抗議

國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞資協商會議」，多家廣電媒體工會反對將大眾媒體業納入勞基法第36條例外行業。（記者劉力仁攝）

2018-03-13 14:57

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞資協商會議」，全國傳播媒體產業工會、台北市產業總工會及多家廣電媒體工會代表到場抗議，要求「嚴守7休1底線」、「與資方團體協商，簽訂團體協約」，反對將大眾媒體業納入勞基法第36條例外行業。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，資方一再以元首出訪、奧運等國際賽事採訪、重大天災或突發事件為由，要求將廣電媒體列為7休1例外行業，爆肝沒有好節目、過勞也不會有好新聞，資方應該配置足夠的人力、設備，以因應新聞事件隨時發生的可能。台北市產業總工會理事長鄭雅慧表示，7休1就是底線，勞工需要安全、有品質的工作環境。

東森電視工會理事長廖啟光表示，奧運4年一次，總統出訪次數也不多，不該將例外視為常態。

全國傳播媒體產業工會理事長鄭一平要求勞資雙方進行團體協商，簽訂團體協約，NCC必須嚴守中立立場，而非自己跳下來當事主，主導廣電媒體從業人員的勞動條件降低。