周錫瑋諷侯只適合當科長 侯友宜：以辛苦工作的科長為榮

前新北市副市長侯友宜（右）今中午拜訪新北市議員蔡淑君。（記者葉冠妤攝）

2018-03-13 13:03

〔記者葉冠妤／新北報導〕爭取國民黨提名參選新北市長的前台北縣長周錫瑋，今上午參加黨中央初選協調會前受訪時，暗諷對手新北市前副市長侯友宜只適合當科長，侯友宜中午受訪時表示，科長是推動市政的命脈，以最辛苦、努力工作的科長為榮，「科長加油，我們好好當科長，我們一起努力，讓新北市更好。」

侯友宜今天中午出席新北市林口區里長聯誼會，對於周錫瑋指侯友宜3次協調接只派代表與會，不尊重黨內初選機制，侯友宜回應，代表出席的辦公室主任謝政達是一個關懷弱勢的好律師，善於以關懷、包容、理解來談事情，他認為是很好的方式。有媒體隨即追問，所以是認為周錫瑋是弱勢嗎？侯友宜說，談問題重點是要理解跟包容，達到和諧、團結的目的，才是解決問題的好方法。

周錫瑋多次呼籲舉辦電視辯論會，將初選比喻為「買菜」，堅持應讓民眾檢視菜是否空心，侯友宜說，他當了7年多的新北市副市長，也代理過新北市長，市民對他已經有很深的了解，更笑說「周縣長這7年多可能對我都不太關心」，只要周關心他，應該理解他市政能力強到甚麼程度才對。

至於周錫瑋今早受訪嘲諷侯友宜說雙手雙腳拚市政，只適合當一名科長？侯友宜則笑著用台語回「不是這樣啦」，侯表示自己在基層歷練很久，在新北市府也跟很多科長並肩作戰多年，「科長是最辛苦的，都用手用腳在打拚。」

侯友宜強調，今天新北市市政有很好的進展，科長是很重要的關鍵推手，科長是很值得驕傲的工作代表。媒體問侯是否會認為周錫瑋此言貶低了科長？侯友宜僅說，科長真的是新北市政府的命脈，「科長加油，我們好好當科長，我們一起努力做得更好，讓新北市更好。」每個基層都需要給他鼓勵，尤其科長更需要鼓勵，以科長努力工作為榮。