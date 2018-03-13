國民黨新北市長初選達共識 4/6日前完成民調

2018-03-13 12:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新北市長黨內初選由於地方黨部協調未果，今天正式由黨中央提名策略協調小組接手，擔任小組召集人的國民黨秘書長曾永權今日上午召集3位參選人前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽與前新北市副市長侯友宜等三方協調，結果確定4月5日完成民調作業，6日對外公布結果，在民調前會辦4場集會式政見發表會以及委託地方電視台播出3集預錄式的電視政見會，如果有全國性電視台要辦電視政見會，黨中央也持開放態度。

國民黨組發會主委李哲華指出，民調預定4月3日、4日、5日3天執行，6日上午公開拆封結果，將採全民調方式辦理，至於3集電視政見會，3位參選人每人每集將有20分鐘的演說時間，將委託地方系統台以預錄製作方式播出，然後再全新北市14家系統託播。

周錫瑋會後受訪指出，雖然協調時有人對政見會有不同意見，但大家最後仍達成折衷共識，會有近1個月時間各自把政見與想法與能力向市民報告，而且大家都願意遵守初選辦法，結果出來後也只會有1個人代表國民黨參選，其他人不會脫黨參選，一起團結努力打贏選戰。

新北市黨部主委李乾龍則表示，3位參選人都能相忍為黨，要打贏年底選戰，原本黨部規劃3月25日完成初選，但由於民調公司檔期問題，決定順從3位參選人的意思，延到4月6日完成民調，至於政見發表會細節大家也都有共識。

今日協調會侯友宜仍是委由辦公室主任謝政達與會，沒有親自參與。