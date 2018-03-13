歐盟解凍漁業黃牌？漁工人權議題或成新變數

台灣被歐盟執委會列為漁業黃牌的警告名單迄今逾兩年。（資料照）

2018-03-13 12:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國因漁業管理疏失，遭歐盟列為黃牌名單迄今逾2年，歐盟司長級官員今天訪台，檢視我國遠洋漁業改善情形。對於黃牌能否解凍，涉外人士說明，此事其實沒有時間表，且因許多非政府組織關切漁工人權議題，鑑於歐盟重視人權，仍就相關情形與台灣政府溝通中。

台灣因遠洋漁業濫捕問題，歐盟自2015年10月將我國列為打擊「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國警告名單（黃牌名單），至今已2年半。

若從黃牌警告升高紅牌，台灣將失去外銷市場，而漁業署為改善此情形，陸續推動「遠洋三法」修訂，成立24小時漁業監控中心，並定期與歐盟匯報。而為追蹤台灣現況，歐盟官員曾多次訪台，檢視遠洋漁業作業，據悉歐盟執委會司長級官員今天再度循例來台視察。

對於我國盼解除黃牌警告，涉外人士透露，結果不會這麼快出爐，「此事沒有時間表」。且有項新議題出現，即漁工人權問題，因許多本地與國際NGO組織因關注漁工遭剝削、虐待案件，向歐盟表達希望不要解除黃牌，不然將沒有籌碼要求台灣政府重視此問題。

涉外人士說，雖然歐盟漁業規範沒有涵蓋此項議題，但歐盟一向重視人權，且多個團體關注此案，歐盟當然必須重視；據悉我方政府高層也曾與歐盟相關單位討論此議題。

歐洲經貿辦事處今天證實，確有歐盟官員來台訪視漁業管理改善情形，其餘不予評論。