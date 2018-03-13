太陽花二審仍無罪，高院：上位者應傾聽民意。（記者劉信德攝）

2018-03-13 11:59

〔記者楊國文／台北報導〕太陽花學運中，立委黃國昌等22人被以煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，但一審採認「公民不服從」概念，全判無罪，高等法院今仍判黃等22人無罪，高院認為，當時立委張慶忠欲強行通過服貿協議，有重大瑕疵，黃國昌等民眾才以陳抗方式表達民意，符合民主價值，和民主的體現，而張慶忠所為理應接受人民嚴厲的抗爭，「畢竟民意如流水，水可載舟，也能覆舟，在上位有權利者，應傾聽民意」。

高院判決指出，服貿議題影響我國經濟活動甚鉅，在景氣不佳情況下，是否會影響就業機會、經濟收入，人民對此疑慮甚深，故人民選出來的立委，應該嚴格把關，亦應傾聽民意。

此案黃國昌和學運領袖林飛帆、陳為廷等人因認為當時國民黨籍立委張慶忠未善盡立委職責，乃選擇到與立委議事最相關、且對社會大眾日常生活較小的立院聚集，表達其訴求，彰顯對立委張慶忠粗糙議事的不滿，與無邊際流竄，或刻意選擇大眾生活的場所滋事不同，這種屬對公共事務自由表達不同意見，也可提出理性批判，乃台灣得來不易的言論自由，「此等表象自由，亦屬民主國家不可或缺的一環」。

判決認為，立委職責是忠實反映民意，為民喉舌，理應盡忠職守，也接受人民最嚴厲的批評及反動，此乃理所當然，以張慶忠主導強行通過服貿條例審查，程序有重大瑕疵為例提醒當權者，即「民意如流水，既能載舟，亦能覆舟」，判政府能傾聽民眾的心聲，在政策制度之際，以促進人民福祉，以我國社會大眾的權益為最高的考量，亦減輕社會資源不必要的內耗。

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