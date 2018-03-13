318佔領立院無罪 陳為廷：敬告習近平別小看台灣

2018-03-13 11:28

〔記者張文川／台北報導〕2014年反黑箱服貿「318太陽花學運」佔領立法院行動，高等法院今二審宣判學運領袖黃國昌、陳為廷等人全部無罪，陳為廷聆判後向中國國家主席習近平喊話：「你可以稱帝，你可以無限延長你的任期，但我要敬告你，不要小看台灣，當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗」。

陳為廷說，此案今上訴駁回，希望大家持續關注目前還在審理的「323」攻佔行政院行動的夥伴，以及自訴向國家追討責任的案件，後續還在進行，「318」的判決還沒完全結束。

他說，今天的判決具有深遠的意義，告訴政府面對人民的抗爭，不可以用20年前、40年前的威權法律概念來濫訴你的人民；意義不在於告訴人民未來可以在街頭胡作非為、為所欲為，而在於畫出一條界線，畫出「公民不服從」的定義，保障言論自由的範疇，讓人民在法律保障的範圍之中，進行和平、有理的抗爭。

陳為廷說，第3個意義在於告訴中國國家主席習近平：「你可以稱帝，你可以無限期延長你的任期，但是台灣是個民主自由的國家，你不要想你可以隨便越雷池一步，當你想對台灣動手，台灣人民會起身抵抗；而當人民起身抵抗，這個民主國家的司法會保障人民的權利」，「我要敬告習近平和中國共產黨，不要小看台灣，今天我們在這裡，未來當你們想出手，台灣人民一樣會挺身而出」。

陳為廷說，今天香港的監獄裡還關押著許多參與雨傘革命與後續抗爭活動的抗爭者，不見天日，黃之鋒等3位學運領袖雖然被判無罪，但還要面臨很多案件官司，而且香港的法院判決是在限縮未來的抗爭自由，我們何其有幸在台灣，過去幾十年來抗爭的累積，建立改革的基礎，讓我們有今天的判決，呼籲香港的法官、司法界，看看台灣的判決，香港的朋友夥伴，形勢非常艱難，「我們不會放棄，一起努力，台灣永遠跟大家在一起」。