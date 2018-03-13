美前白宮官員葛林：習近平是拿著大棒子在利誘台灣

2018-03-13 10:39

【駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導】對於中國新的惠台政策，美國「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林今天表示，北京是拿著大棒子在利誘台灣，這是分化台灣的統一戰線，典型的列寧主義手法，這個作法會獲得某種成功，但台灣人民會看到中國獨裁的層面，對統一更緊張。

「戰略暨國際研究中心」今天就美日台關係舉行座談會。葛林在接受媒體採訪時說，未來台灣命運要視美日的作法，最重要的當然是台灣自己能否振興，強化與日本的非官方關係。韓國的動向也很重要，韓國與台灣的命運在戰略上是連在一起的，韓戰導致美台軍事同盟，目前中國想分化美韓關係，如果美韓同盟弱化對台灣是不利的，所以很多變數。

葛林說，習近平在修憲後走向終身獨裁，短期內可能讓中國的鄰邦拉警報，迫使美、日、澳和印度等大國重新結盟，不過弱小的鄰邦可能更怕中國。他指出，習近平已有一段時間未提一帶一路了，有些銀行家表示，這是因為中國錢花完了，習在政經上的地位或許沒有外界想像的那麼強。

葛林說，前國家主席胡錦濤的地位弱得多，他任內通過反分裂法，一部分原因是要穩定兩岸關係，雖然反分裂法是美國反對的，但胡錦濤因此不必被迫強行統一台灣。如果習地位弱化，基於不安全感而去穩固權力，可能為了維護中國主權的大帽子，被迫要對台採取強硬政策以鞏圖其政權的正當性。基本上，趨勢對台灣不利。

會中有人問到美國大學對於中共的滲透正提高警覺，該中心中國項目主任張克斯說，習近平走的道路使西方大學將中共與中國區分開來的空間愈來愈小，而且中國的政府組織也要確保他們的訊息能夠貫徹。

不過他對習近平廢除任期制雖感到失望，但不意外。習近平花費極大心力讓黨內其它人遠離權位，例如十九大之後，很多中國菁英私下議論說，十九大沒有解決接班問題，習近平就用這種方式告訴他們，接班問題解決了，短期內根本不會有接班人。習近平的作法始終是連貫的，但他如果決定2020年要退位，大家也不必驚訝，習在玩的是一種權力平衡的遊戲，內部的權力混亂是習刻意造成的。

民進黨駐美代表彭光理在會中表示，台灣視自己是島國，蔡英文帶領的民進黨政府是放眼大海的，所以支持印太戰略，希望強化台日關係，推行南向政策。台灣的挑戰之一是建立一個繞過中國的全球供應鏈。不過他強調，民進黨不是反中，只是親台。