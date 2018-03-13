諷侯友宜未尊重協調機制 周錫瑋：只適合當科長

前台北縣長周錫瑋13日出席國民黨新北市長人選協調會。（記者張嘉明攝）

2018-03-13 10:15

〔記者施曉光／台北報導〕爭取國民黨提名參選新北市長的前台北縣長周錫瑋，今天上午參加黨中央初選協調會前受訪時暗諷對手前新北市副市長侯友宜，三次協調都只派代表參加，沒有尊重機制，對於侯友宜昨說靠雙手雙腳打拚市政比較重要，周錫瑋則消遣侯只適合做一名科長。

由於周錫瑋強烈主張初選應辦政見會，並以歌星比賽為喻，強調歌星要開口唱歌，如果要當一名市長，難道市長的想法、能力與政策不該拿出來與其他人比較？唯有大家開口講話，才能讓市民看到，這才是民主初選機制，侯友宜昨日回應說，靠雙手、雙腳打拚市政才比較重要。

周錫瑋今則回應侯的談話，「可能靠腦袋、智慧更重要，如果照他這樣講，去做一個科長是適合的，但做市長是遠遠沒有能力的。」

對於媒體詢問，侯友宜三次協調會都只派代表參加，周錫瑋說，協調會他都親自出席，就是尊重機制，他也尊重侯的個人選擇﹔媒體追問，侯友宜不出席協調是否另有計算？周錫瑋說，他不去想這些，「來的人是尊重協調的機制」，每位參選人也才能把心裡想法說出來。

媒體詢問是否堅持四月八日再做民調？周錫瑋表示，他甚至認為應該更長的時間，因為現在起如果要辦政見發表，時間上可能不太夠，不應該把民調硬排在四月八日之前，而且時間剛好是在清明假期之前。

他並把初選比喻為「買菜」，強調應該把盒子打開，讓大家看看裡面的菜是否空心？是否是基因改造，有沒有蟲與農藥？如果要做市長，難道想法、能力、政策不應該拿出來與其他人做比較？唯有開口講話，才能讓市民看到，難道民主初選機制不該如此？

他說，原本協調過程中以為黨中央有「很仔細的計算」，現在他覺得大家的懷疑都已經排除。