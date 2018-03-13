唐鳳赴教廷分享台灣民主 「實質互動有助邦交」

2018-03-13 10:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院政務委員唐鳳突破外交困境，赴友邦教廷出席人工智慧國際研討會。唐鳳今在立法院說，她在簡報中闡述台灣民主經驗，已從價值對決演化到多元價值間的對話，讓他們知道亞洲台灣對於民主的創新參與，並非全世界都在民主退潮。

我國友邦教廷上週六舉辦「人工智慧、壟斷、隱私與民主」（Artificial Intelligence, Monopoly, Privacy, and Democracy）會議，唐鳳再次藉由數位專業，讓世界看到台灣民主的價值，獲得各國專家的支持與肯定。

唐鳳今天赴立法院備詢，會前受訪時說，此次成行是透過義大利國會議員牽線。唐鳳在會中以總統蔡英文的台灣價值開場，談到社會創新實驗中心等台灣案例，向國際專家們解釋數位科技如何促進台灣民主的正面發展。

而對於她在會中展示的蔡總統照片引發外界關注，她今天說明，蔡總統照片是演說簡報的一部分，透過闡述台灣民主，說明台灣社會已從價值對決演化為多元價值的對話，讓他們知道亞洲有個地方台灣，對於民主正在發展創新參與，並非全世界都在民主退潮。

而教廷近日與中國互動頻仍，可能即將簽署主教任命協議，外界擔憂將危及我國與教廷邦交，唐鳳此次赴教廷格外受到關注。對此，唐鳳表示，如同我駐教廷大使李世光所說，任何實質的對話和互動，對我們的邦交都有幫助。有無受到中國打壓？唐鳳則答，我方所討論的是永續發展題目，本身即非競爭性議題，而是與全球一起解決問題，「在這種題目上打壓沒甚麼道理」。

唐鳳也提到她在當地驚喜發現正舉辦梵蒂岡黑客松，主辦方和參與者都有台灣人，所以她也藉此機會和梵蒂岡移民及難民業務官員、列支敦斯登王子等黑客松參與者交流。

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