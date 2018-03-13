黃國昌改選新北市長？吳崢：這也難講

2018-03-13 10:10

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨新潮流系新北市議員沈發惠日前宣布要競選2020汐止、金山及萬里區立委，挑戰現任時代力量立委黃國昌。時代力量北市松山信義區議員參選人吳崢，今上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，他表示「國昌基本上下次還是要參選」，該選區「也不是說放掉就放掉的事情。」對於黃國昌是否選新北市長，吳則說難講。

談到時代跟民進黨關係？吳崢表示，一直以來都是同時是競爭與合作，當然最近比較緊張一點。至於兩黨是否有溝通？吳則輕描淡寫說「這層級太高了。」

不過，周玉蔻說，外傳黃國昌將放棄區域立委，改選不分區立委？吳崢則說，他不清楚這問題，未參加內部會議，但畢竟黃國昌當初出來當民代，有一定決心，也把中研院工作辭掉，現在下來經營金山萬里選區「也不是說放掉就放掉的事情」；未來事情很難講，距離選立委還有2年，可能還有很多變化。

周玉蔻追問，如沈發惠堅持參選，黃國昌是否會火大參選新北市長，如此有較多籌碼與民進黨交換？吳崢則說，也不是說火大，且這也難講、要看情勢怎麼發展，畢竟民進黨新北還未定人選。

周玉蔻也質疑，時代力量為何要排擠王奕凱，不讓王參選北市士林、北投區市議員？吳崢則解釋，候選人真的找到蠻多，有人自薦或黨內推薦，都會送到黨中央選舉提名小組處理 。

周冷不防質疑「黨中央處理，所以黃國昌還是扮演重要角色！」吳回說，那是共識決，不是黃一個人決定。周直說，「你們這樣有點霸道、獨裁像習近平一樣了」，接著又說「這樣講不好、收回。」