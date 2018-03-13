詐騙頻傳影響歐洲免簽？ 歐盟駐台代表：絕不會發生

我國人在世界各地從事詐騙犯罪案件層出不窮，曾有退休大使擔憂，這樣的現象恐會影響各國給予我免簽證待遇；對此，EETO處長馬澤璉表示，「這件事絕對不會發生」。（取自歐洲經貿辦事處官網）

2018-03-13 09:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國人在世界各地從事詐騙犯罪案件層出不窮，曾有退休大使擔憂，這樣的現象恐會影響各國給予我免簽證待遇，例如申根免簽等。歐洲經貿辦事處（EETO）處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）對此表示，「這件事絕對不會發生」，歐盟永遠不會因個人犯罪，就連坐懲罰整個台灣。

我國國人從事跨境詐騙犯罪案件，地點跨越各國，從亞洲的印尼、柬埔寨、韓國，到非洲肯亞，至歐洲歐盟的西班牙、希臘、波蘭、斯洛維尼亞與克羅埃西亞等，不勝枚舉。參與推動我國取得申根免簽證待遇的退休外交官徐勉生，曾投書直言，擔憂中共用此事當藉口，向申根國家施壓，取消我方的免簽待遇。

對此，馬澤璉向媒體表示，歐盟並不信仰「連坐法」，若因部分人的犯罪行為，就認為所有台灣人都應為此負起責任，「這就是連坐法」。她強調，歐洲相信個人為自身行為負責，歐洲也有擁有完整的司法系統，能夠起訴這些嫌犯，而非將部分人的犯罪行為歸咎於整個台灣，「這件事絕對不會發生」。

跨境電信詐騙案件多次引發我國民遭遣送至中國事件，因應相關事件，法務部、外交部、陸委會、高檢署、調查局、警政署及移民署等相關機關，透過「打擊跨境電信詐欺犯罪跨部會平台」通力合作因應，確保外國政府依據國籍管轄原則將涉案國人於完成該國司法或移民程序後，遣返我國，進行司法調查。