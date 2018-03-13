都是「兩岸一家親」惹議？ 吳崢：Freddy深思熟慮選北市長

2018-03-13 09:36

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量北市松山信義區議員參選人吳崢，與民進黨新北市板橋區議員參選人戴瑋姍、國民黨大安文山區議員參選人耿葳，今上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪。吳崢表示，時力與台北市長柯文哲有部分支持者重疊，但柯文哲講「兩岸一家親」，很難讓時力與柯靠近；對於選北市長，時代力量立委Freddy（林昶佐）還在深思熟慮中。

周玉蔻先問到時代力量在台北市有母雞嗎？吳崢表示，就是時代力量台北市黨部主委Freddy，跟著他們一起跑活動。周玉蔻追問Freddy要選台北市長？未料，吳回應，還在深思熟慮中。周詫異說，「不是不可能啊！完了，等一下柯文哲就要去找Freddy了。」吳坦言，真的有很多人希望Freddy這次出來選台北市。

周玉蔻指，柯文哲選前總幹事姚立明說freddy是時代力量強棒，尤其跟柯文哲兩岸立場完全南轅北轍；此外，據傳柯文哲也在拜會時代力量餐會上出現的「老綠男」，要綁住有錢的「老綠男」，透過募款經費，防堵時代力量提名Freddy選台北市長。

對此，吳崢表示，不知道柯文哲是否特別針對時代力量，柯文哲常有新潮作法，但選舉到了，已務實處理傳統政治，私下與頭人拉關係。他坦言，時代力量與柯文哲有一部分支持者重疊，如年輕人、對傳統政治不滿的人，但時代力量立場鮮明，像他在318學運反九二共識反得要死，現在柯文哲講「兩岸一家親」，「這個我們很難跟他（柯）太靠近。」

但吳崢也坦言，時代力量僅成立3年，選市長是很實際的挑戰，需要耗費人物力。他說，選市長可母雞帶小雞，「有贏面候選人才可母雞帶小雞，不然像上次連勝文壓死小雞」；此言一出立刻令周玉蔻呵呵笑。吳崢接著說，如要達這效果、規模，Freddy得全力撩下去、壓下所有籌碼；更實際問題是，柯文哲上次選舉有高支持度、多人義務幫忙，依然要花1億2千萬多元。

未來與時代力量市議員候選人同台的母雞究竟是Freddy亦或柯文哲？吳崢僅說，「現在都是freedy帶我們，當然還是希望透過一些施壓方法，讓柯文哲修正兩岸態度，雖然現在看起來滿難。」