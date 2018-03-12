環資部怎改立委意見多 政府組織改造仍卡卡

2018-03-12 19:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今天召開行政立法協調會報，由行政院長賴清德與民進黨立委討論組織改造，由於黨內立委對於「環境資源部」要掌管業務意見不同，認為環境保護和環境發展若放同一部會，會形成很大矛盾，最後今天並未達成任何結論，將擇期再議。

根據行政院草擬規劃，環保署未來升格環資部後，農委會的林務局和林業試驗所業務，將轉移到環資部，並改制成立「森林及自然保育署」和「森林及自然保育研究所」；經濟部水利署也將移給環資部；國家公園則續由內政部主管，不轉移至環資部。

官員透露，今日會中有民進黨立委認為將環境保護、環境發展放在同一部會將形成很大矛盾，也有立委認為，那為何不把漁業署放去將成立的海洋委員會，卻要放在環資部，仍有許多意見待彙整。

據行政院規劃，未來環資部下設「森林及自然保育署」，有民進黨立委擔心，森林及自然保育署放在環資部下，林業將只有保護概念，沒有永續發展及經營概念。

此外，經濟部也在今日會議反映，不希望把水利署轉移至環資部，經濟部擔心改到環資部後，水資源將受管制，不利解決缺水問題，未來恐怕連水資源都不能開發，而經濟部會剩下只有電可以管。

據轉述，在國家公園署方面，內政部長葉俊榮會中談及，「管理」和「管制」不能混為一談，國家公園署應在內政部「管理」。在管制方面，環資部可對環境資源進行管制，但管制範圍面向太大，不可能全歸給環資部管，否則只要涉及管制層面，若全放入環資部下，組織將太過龐大。

民進黨資深南部立委則認為，環境資源部業務應是由環保署直接升格就好，不要再加許多包山包海的部會，乾脆水利署、林業都不要放入環資部；也有民進黨立委建議，要把漁業署放入海洋委員會，漁業和保育須放在同一部會思考。

據了解，行政院人事總處人事長施能傑在會中建議，組改變動是越小越好；葉俊榮則認為，組改沒有完美的方案，是不是採取變動最小方式，先讓組改動起來；民進黨團幹部也擔憂，除了意見非常多元外，就算院版草案直接送立法院司法及法制委員會審理，也會面臨諸多困難及國民黨立委意見。

據透露，因會議上意見多元沒有結論，行政院長賴清德最後提及，將再找一天邀集各部會及黨內立委再開會溝通。行政院在會後僅表示，今日行政立法協調會報，立委就三級機關歸屬及各部會職掌，仍有不同意見，需再進一步討論，本次會報未有結論。