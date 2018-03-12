國民黨基隆議員初選 14日領表、19日登記

國民黨基隆市議員選舉領表作業將於１４日展開領表作業，１９日進行登記作業；國民黨中生代張淵翔（圖由左至右）、林沛祥、鄭愷玲與韓世昱均將投入年底議員選戰。（記者俞肇福攝）

2018-03-12 15:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天公告基隆市議員黨內領表、登記相關事項，從14日起領表，19日起到21日下午4點受理登記。

現任的國民黨籍議員有宋瑋莉、鄭林清良、俞叁發、秦鉦、韓良圻、藍敏煌、何淑萍、張芳麗、莊榮欽、張漢土、蔡旺璉、呂美玲、曾紀嚴、陳江山、連恩典；其中，韓良圻將交給兒子韓世昱接棒參選，被譽為議會媽祖婆的8連任議員鄭林清良，將交棒給女兒鄭愷玲。

現任的國民黨籍議員陳江山、張漢土將退出年底議員選舉，不尋求連任。

市黨部表示，登記作業結束後，市黨部將進行登記同志資格審查、召開登記同志座談會等黨內提名相關作業，預計在4月底完成提名，提名人數約19至21名，在以議會席次過半前題下，讓當選席次最大化，期望所有提名同志都能順利當選。

前任市長林水木兒子林沛祥、前任市長張通榮兒子子張淵翔均將投入市議員選舉，曾任議員的沈義傳上次慘遭滑鐵盧，這次也將捲土重來參選；今年年底的議員選舉，有老將有新秀，選情精彩可期。