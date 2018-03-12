竹縣下屆能否增1席立委？ 選區劃分公聽會砲聲隆

為了新竹縣2020年國會是否可以多1席，新竹縣長、也是縣選委會主委邱鏡淳（右）指著中選會選務處處長高美莉（左），細數從地理環境人口數外，用水、垃圾、消防等各項問題，也讓新竹縣非常迫切需要第2席立委。（記者黃美珠攝）

2018-03-12 15:42

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣選委會今天召開「新竹縣第10屆立委選區劃分公聽會」，但很多縣議員卻質疑新竹縣下屆立委是否能新增1席取決於立法院，而議會副議長陳見賢更公開質疑「執政黨的手已經伸進去你們中選會了!」以致有人認為公聽會開了、選區劃分好了也沒用，不如各自離開，有人則要到場的中選會選務處處長高美莉表態，承諾中選會在立院會堅持相挺新竹縣，依法用提報的第7屆計算方式分配第10屆的全國立委席次。

高美莉說，他們確實會依照第7屆的計算方式提報給立法院，但是同意權在立法院。鄉親的聲音，她會帶回去轉達。

民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁則公開回應說，民主政治是所有政黨之間的角力。該黨部跟大家站在一起，會力爭新竹縣下屆在國會有第2席的立委。

他說，目前中選會已經在之前新竹縣府、議會的陳情和努力下，從善如流採第7屆立委席次的計算方式，也準備要依照民主程序就此送入立法院經立委議決，那就不是中選會有什麼問題。

而針對立法院，民進黨新竹縣黨部會透過每3個月的地方黨部主委會議，跟中央黨部直接溝通。

縣黨部也有每個月召開的執委會，他們決定本月的執委會就直接建議黨中央，必須要支持中選會前述所提的方案，支持新竹縣在2020年增加1席立委。

今天早上這場公聽會原本是新竹縣選委會對外召開，針對他們所提出的2020年新竹縣立委選區劃分做公聽和討論。

但因新竹縣各界始終籠罩在「第2席立委可能會被做掉」、「下屆新增立委無望」的心情，所以無黨籍縣議員張春鳳首先發難，質疑中選會之前沒有依法行政採用法律「從新」原則，竟以第4屆立委席次的計算方式，讓人口大幅成長的新竹縣依法能在2020年增加1席的變成落空。

所以她挑明要了解中選會是否已經定案，改採第7屆計算方式讓新竹縣依法增席？但因高美莉的決定權在立法院之說，引發包含張春鳳在內許多議員們的不滿，紛紛砲轟這樣又何必急著開公聽會討論2席立委選區該如何劃分？

無黨籍的縣議員邱振瑋、國民黨議員趙一先為此先後憤而在發言完就離場抗議。

國民黨議員林思銘趕到場發現煙硝味濃厚，立刻起身替中選會緩頰，強調新竹縣第1階段的努力已經讓中選會改弦易轍，從原來採計第4屆計算法變成用第7屆的計算。現在大家要努力第2階段爭取立法院的支持。

身為縣選委會主委的新竹縣長邱鏡淳本來心平氣和主持會議，看到各方的砲火也忍不住起身，細數新竹縣醫療、教育資源奇缺，用水、垃圾等問題都無解，非常需要在國會有多1席立委相挺。

邱鏡淳越講越激動，動作也越來越大，整個人都漲紅了臉，讓這場公聽會意外閃現不小火光。

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