竹縣下屆能否增1席立委？ 選區劃分公聽會砲聲隆

為了新竹縣2020年國會是否可以多1席，新竹縣長、也是縣選委會主委邱鏡淳（右）指著中選會選務處處長高美莉（左），細數從地理環境人口數外，用水、垃圾、消防等各項問題，也讓新竹縣非常迫切需要第2席立委。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣選委會今天召開「新竹縣第10屆立委選區劃分公聽會」，但很多縣議員卻質疑新竹縣下屆立委是否能新增1席取決於立法院，而議會副議長陳見賢更公開質疑「執政黨的手已經伸進去你們中選會了!」以致有人認為公聽會開了、選區劃分好了也沒用，不如各自離開，有人則要到場的中選會選務處處長高美莉表態，承諾中選會在立院會堅持相挺新竹縣，依法用提報的第7屆計算方式分配第10屆的全國立委席次。
高美莉說，他們確實會依照第7屆的計算方式提報給立法院，但是同意權在立法院。鄉親的聲音，她會帶回去轉達。
民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁則公開回應說，民主政治是所有政黨之間的角力。該黨部跟大家站在一起，會力爭新竹縣下屆在國會有第2席的立委。
他說，目前中選會已經在之前新竹縣府、議會的陳情和努力下，從善如流採第7屆立委席次的計算方式，也準備要依照民主程序就此送入立法院經立委議決，那就不是中選會有什麼問題。
而針對立法院，民進黨新竹縣黨部會透過每3個月的地方黨部主委會議，跟中央黨部直接溝通。
縣黨部也有每個月召開的執委會，他們決定本月的執委會就直接建議黨中央，必須要支持中選會前述所提的方案，支持新竹縣在2020年增加1席立委。
今天早上這場公聽會原本是新竹縣選委會對外召開，針對他們所提出的2020年新竹縣立委選區劃分做公聽和討論。
但因新竹縣各界始終籠罩在「第2席立委可能會被做掉」、「下屆新增立委無望」的心情，所以無黨籍縣議員張春鳳首先發難，質疑中選會之前沒有依法行政採用法律「從新」原則，竟以第4屆立委席次的計算方式，讓人口大幅成長的新竹縣依法能在2020年增加1席的變成落空。
所以她挑明要了解中選會是否已經定案，改採第7屆計算方式讓新竹縣依法增席？但因高美莉的決定權在立法院之說，引發包含張春鳳在內許多議員們的不滿，紛紛砲轟這樣又何必急著開公聽會討論2席立委選區該如何劃分？
無黨籍的縣議員邱振瑋、國民黨議員趙一先為此先後憤而在發言完就離場抗議。
國民黨議員林思銘趕到場發現煙硝味濃厚，立刻起身替中選會緩頰，強調新竹縣第1階段的努力已經讓中選會改弦易轍，從原來採計第4屆計算法變成用第7屆的計算。現在大家要努力第2階段爭取立法院的支持。
身為縣選委會主委的新竹縣長邱鏡淳本來心平氣和主持會議，看到各方的砲火也忍不住起身，細數新竹縣醫療、教育資源奇缺，用水、垃圾等問題都無解，非常需要在國會有多1席立委相挺。
邱鏡淳越講越激動，動作也越來越大，整個人都漲紅了臉，讓這場公聽會意外閃現不小火光。
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中選會選務處處長高美莉（中）直言，新竹縣選委會提報的立委選區劃分案，中選會會依案提報立法院審議，但最後仍須國會議決。（記者黃美珠攝）
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新竹縣議會副議長陳見賢今天在公聽會上，公開質疑「執政黨的手已經伸進去你們中選會了!」（記者黃美珠攝）
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無黨籍新竹縣議員張春鳳今天率先質疑中選會是否能在國會堅持立場，依法用第7屆立委席次的計算方式，讓新竹縣依法在下屆國會增加1席。（記者黃美珠攝）
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無黨籍新竹縣議員邱振瑋（立者）質疑中選會如果不能堅持依法行政，選區劃分公聽會根本就沒有必要召開，隨即發言完走人。（記者黃美珠攝）
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國民黨新竹縣議員趙一先也跟進，發言後離場，表達對新竹縣下屆立委能否真的增加1席迄今沒有定論的不滿。（記者黃美珠攝）
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國民黨新竹縣議員林思銘起身緩頰告訴在場者，中選會已經聽到新竹縣的聲音，已經採用第7屆立委的席次計算法讓新竹縣未來可以多1席立委，但是還有第2階段要努力爭取立法院認同。（記者黃美珠攝）
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新竹縣長、也是縣選委會主委邱鏡淳在公聽會上細數縣內從醫療資源匱乏、教育資源不足，到用水、垃圾等等問題非常需要在國會有第2席立委幫腔，越講越氣，激動到漲紅了臉。（記者黃美珠攝）
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民進黨新竹縣黨部執行長彭作仁（立者）說，他們會透過縣黨部執委會提案，和縣黨部主委每3個月1次的會議，尋求黨中央支持新竹縣在國會再添1個席次。（記者黃美珠攝）