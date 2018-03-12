唐鳳赴教廷談台灣價值 iPad背面貼國旗拚數位外交

政務委員唐鳳在教廷秀出貼有中華民國和梵諦岡國旗的iPad。（唐鳳辦公室提供）

2018-03-12 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕儘管中國對台打壓不斷，行政院政務委員唐鳳前天仍打破外交困境，在教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會上，以「未來民主的故事」為主題，在梵諦岡投影秀出總統蔡英文「President Tsai」照片，及台灣價值 「Values of Taiwan」字眼的文字。

據了解，政委唐鳳日前飛抵梵諦岡，出席由教廷宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）及聯合國永續發展方案網絡（UNSDSN）共同主辦舉辦的人工智慧研討會。

唐鳳在會議上一開場便談及總統蔡英文的台灣價值，接續回顧台灣民主發展歷程，包含太陽花運動、零時政府發展過程、審議式民主、人工智慧數位科技。

唐鳳也在會中提及，政府十分重視聯合國的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），且持續實踐中；而且自他當政委以來，也設立開放政府聯絡人制度。

唐鳳更在會議上使用背面貼有中華民國與梵蒂岡國旗的iPad，彰顯台灣是主權獨立且民主的國家。