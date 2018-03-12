時力新竹黨部呼籲「乾淨政治 助理唯才是用」

時代力量新竹黨部呼籲「我要乾淨政治！助理唯才是用！」（記者蔡彰盛攝）

2018-03-12 14:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量新竹黨部主委邱顯智律師、新竹市北區議員參選人林彥甫以及新竹縣竹北市議員參選人連郁婷律師，今天召開「乾淨政治，唯才是用」記者會。會中宣示未來順利進入議會之後，助理名單將公開透明；承諾各項公費支出會定期公布，出席費一定實到實領。

邱顯智指出，近年來有多達 12 名的新竹縣市議員涉及貪汙、賄選、詐領公款等不法情事，其中 4 名因買票而被判當選無效，6名因收賄遭判最高13年的刑期，另外 2 名則是利用人頭詐領助理費。層出不窮的案件，讓許多民眾對議會政治失去信心。

他表示，今天2名參選人就是要向新竹縣市的所有民眾保證，時代力量承諾乾淨政治，絕不會提名有貪汙、賄選、詐領公款紀錄的參選人，藍、綠兩黨也應比照，要求提名人選符合一個政治工作者的最低標準。

林彥甫說，年輕世代很期待新竹能有一個乾淨的新政治，不希望還要跟下一代講：政治很骯髒，千萬不要碰。不過很遺憾最近有現任的北區市議員當庭承認詐領助理費，且金額多達100多萬元，這些都是人民的血汗錢。以一名市議員每年的助理費 96 萬元來計算，100多萬足以養2、3位助理超過一年。

林彥甫強調，議員助理應當是議會政治中不可或缺的一員，唯有善用公款、聘任優質的助理，才能盡力地研究政策、監督市政，為人民的權益把關。同時，林彥甫表示，他也代表時代力量新竹地區參選人，承諾未來如擔任議員一職，將會公開助理名單供市民檢視，並定期公布各項公費支出，讓人民看見自己的納稅錢確實被花在刀口上。

連郁婷說，縣議員一個月只有8萬公費助理費，僅能請2到3名公費助理，3到4名的服務團隊，要能涵蓋整個選區人口稍顯不足。針對此問題，新竹黨部已與所有提名的參選人達成共識，未來黨部同仁、議員助理將組成共同團隊，專業分工、密切合作，全心全力為大新竹地區的民眾服務。