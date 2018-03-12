藍委挺管頻跳針 部長怒：學倫不釐清 台灣學術還有機會嗎？

立法委員陳學聖等人今在立法院，拚命維護管中閔，批教育部長潘文忠是「卡管」，但潘文忠反擊，不認同立委指陳，強調台大管中閔案仍有各項疑義待釐清。（記者吳柏軒攝）

2018-03-12 13:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今赴立法院進行業務報告，台大校長遴選爭議也成焦點，國民黨籍立委紛紛藉機挺「管」，甚至諷刺教長潘文忠是保官位而卡管，讓潘罕見高聲怒斥：「如果學術倫理都不釐清，台灣學術還有發展空間嗎？」

台大校長今年1月遴選出財金系教授管中閔為下屆新校長，但隨後接連爆發資訊揭露、利益迴避及學術倫理等爭議，使管中閔難以上任，監察院也介入清查，教育部則要求台大釐清疑義，才肯核定聘書；台大預計24日召開臨時校務會，進行相關討論。

立委陳學聖今在立院舉著牌子，批潘文忠「賣力卡管」、「卡管無尺度」，認為高教龍頭這麼久沒校長，讓人匪夷所思，更質疑先前陽明大學校長案也遭官方卡關，後來經陽明校長遴選委員會釋疑，痛批教育部在校長遴選立場上，對待台大及陽明的標準應一致。

立委賴士葆上台則諷刺潘文忠是為了保住官位，才拚命「卡管」，而大學教授痛恨政治力介入，更再提陽明案例，要求教部也應接受台大校長遴選委員會日前的決議，聘任管中閔當校長，更說若之後臨時校務會議確認管中閔資格無疑義，要求潘文忠要辭職負責。

面對藍委輪番砲轟，潘文忠罕見高聲，直言自己不戀棧，但標準一致，對於立委的指陳並不認同，強調陽明校長遴選的疑義只有一個，這次台大則有不同的疑義，包含監察院關心的管中閔兼職問題，甚至還有學術倫理，否認台大案有其他人干預，更高聲批：「如果學術倫理都不釐清，台灣學術發展還有機會嗎？」希望大家把台大校長的角色審慎看待。