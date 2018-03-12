總統接見尼加拉瓜總司令 盼深化交流鞏固邦誼

2018-03-12 13:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯（Julio César Avilés Castillo）上將」，說明台尼兩國在軍事、經貿、農業及醫療等領域之合作成果，也期盼未來兩國持續深化交流與情誼。

總統致詞時首先歡迎阿比烈斯總司令來訪。她說，阿比烈斯此次是第四次訪台，顯示出尼加拉瓜政府對台灣的重視和情誼。

總統指出，台灣和尼加拉瓜多年來攜手合作，努力追求進步發展。去年她出訪尼加拉瓜時，也實地了解交流合作計畫。目前，兩國在軍事、經貿、農業及醫療等領域，都有許多交流成果。

總統也表示，阿比烈斯總司令上任以來，也非常重視台尼軍事交流。去年，前國防部長馮世寬訪問尼加拉瓜，在軍事等諸多議題上深入討論，且簽署合作瞭解備忘錄，讓兩國之間的軍事交流更加緊密。

總統也指出，此次阿比烈斯總司令來訪，我們特別頒贈「一等雲麾勳章」，代表對總司令推動雙邊軍事合作的肯定和感謝。同時也希望總司令進一步認識台灣的最新發展，持續大力提升雙邊合作關係。

總統進一步強調，台灣和尼加拉瓜是重要盟友，在國際上相互扶持，在她訪問尼加拉瓜時，奧德嘉總統及夫人也表達積極支持台灣加入國際組織的立場。感謝尼加拉瓜的支持，也非常期盼在兩國緊密互動下，有更多的合作交流，深化兩國邦誼。