香港立法會補選結果出爐 時代力量支持香港爭取民主

時代力量指出，作為一直關注香港民主、共同抵禦中國民主倒退之惡的台灣本土政黨，在此要再度表明對港人爭民主的堅定支持，香港人民加油！（資料照）

2018-03-12 11:58

〔記者邱燕玲／台北報導〕香港也進行了立法會4位被DQ（取消資格）議員的補選，經過通宵開票，最後選舉結果已出爐，時代力量上午發出新聞稿，恭喜順利當選的區諾軒（港島區）及范國威（新界東區），同時也對重新點票中的姚松炎（九龍西區）表達祝福。對以些微票數落敗之司馬文（建築、測量、都市規劃及園境界功能界別），表示惋惜。

時力指出，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，然而港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，仍然無懼地一個個站上第一線，幾位數度遭到監禁的雨傘革命參與者積極站上街區向香港民眾展現不畏打壓、不放棄爭取民主的韌性、自省與決心，時代力量表示尊敬。

時力表示，昨日（3/11）中國人大代表以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1張無效票，通過修憲案，刪除國家主席任期限制、讓習近平可以無限連任的條文獲得通過，不僅是中國北京習近平政權一手毀壞民主的基本價值，與此同時在香港，更是遂行其打壓迫害，捻熄民主之火的政治目的。在台灣，我們更要積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。

時代力量指出，作為一直關注香港民主、共同抵禦中國民主倒退之惡的台灣本土政黨，在此要再度表明對港人爭民主的堅定支持，香港人民加油！