習近平稱帝 藍、橘營都不評論

國父孫中山先生逝世93周年，親民黨主席宋楚瑜（右）12日率領黨、公職成員前往國父紀念館，向國父遺像獻花致意。（記者廖振輝攝）

2018-03-12 11:51

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜等政治人物今前往國父紀念館向孫文遺像獻花致敬，對於中國全國人大通過刪除憲法國家主席連任限制，吳、馬都未回應，宋則說，大陸有自己的考量，不宜做評論。

今天是植樹節，藍營政治人物今早前往國父紀念館向孫文遺像獻花致敬，吳敦義、馬英九先後抵達，受到藍營支持民眾夾道歡迎，國民黨黨務幹部、市議員參選人也陪同前往，但吳、馬抵達時間間隔近半小時，兩人並未同台。

吳敦義、馬英九離去前，對於媒體詢問中國全國人大會議通過刪除憲法中國家主席連任限制，兩人皆未停下來做回應，僅在離開現場前向支持民眾致謝。

宋楚瑜也率領黨中央幹部、立院黨團成員及台北市議員、基隆市議員前往獻花致敬，宋離去前受訪說，兩岸有許多事情要溝通，朝鮮半島都可以坐下來相互溝通，他堅持的是兩岸間要相互尊重，兩岸之間在制度上有所不同，要彼此尊重用和平、建設性的溝通相互了解，多增加來往。

對於中國全國人大廢除國家主席連任限制，宋楚瑜認為，大陸有大陸自己的考量、構想，不宜去做任何評論，台灣也有台灣的政治考量，堅持每個政黨間相互尊重，主權在民，人民最大。