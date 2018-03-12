桃園機場淪為「跳電機場」 賀陳旦：沒承諾絕不再跳電

桃園機場二期航廈跳電，造成二期航廈報到櫃檯及入境行李轉盤停擺。（資料照）

2018-03-12 11:59

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場上週五又跳電，立委鄭寶清今天對此表達不滿，質疑桃機服務品質甫獲得國際組織排名第三，如今卻淪為「跳電機場」。

桃園機場3月9日下午再度發生跳電事件，鄭寶清今天質詢時表示，桃機3月6日才宣布在國際機場協會「機場服務品質調查」中獲得第三名，卻馬上停電，且去年12月22日停電後，桃機承諾進行全面檢修，竭力避免再度停電，但今年2月12日、3月9日卻又再度停電。

鄭寶清痛批，桃園機場淪為「跳電機場」，專門跳電，也讓國人質疑得獎公信力，政府信誓旦旦說要全面檢修、絕不再發生停電事件，承諾卻是講話不算話。

交通部長賀陳旦表示，以這次停電狀況來看，復電時間已大幅縮短，也將再次全面檢修，避免再度停電，完全同意應逐漸改進，每次事故處理都要改進效率。

桃機董事長曾大仁說，事故已找出相關原因，3月9日為發電機問題、屬於外部因素，局部迴路15分鐘就恢復供電。未來第三航廈規劃雙供電、雙維護，將有兩個供電站、增加一倍以上穩定性，須由工程規劃施工，目前內部迴路已有雙迴路、外部只有單站。賀陳旦也說，過去規劃執行較慢，已與台電協調更有保險。