萬物齊漲？ 主計長：物價溫和

2018-03-12 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院主計總處統計1月到2月消費者物價指數，較去年同期漲1.54%，立委擔憂出現通膨現象。主計長朱澤民今天在立法院備詢時說，「目前物價是溫和的」 ，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢，目標是在2%以下，也未超過。

日前衛生紙傳將大漲價，引發民眾搶購；後經濟部又提出可能即將調漲電價，造成外界擔憂物價將跟著大幅成長。對此問題，主計總處上週發布2月CPI，年增率攀升至2.19%，創13個月新高，立委曾銘宗、劉建國、賴士葆與盧秀燕等人，今天在立法院財政委員會表達對通膨的擔憂。

朱澤民業務報告時說，根據主計總處統計，1月到2月消費者物價指數較去年同期漲1.54%，而2月漲幅是因春節期間一般物價較高，另外有些民生用品確實上漲，但同時資訊產品等價格下跌，「目前物價是溫和的」 ，沒有通膨也沒有通貨緊縮趨勢，目標是在2%以下，也未超過。

針對電價調整部分，朱澤民說明，如果電價調漲1%，經濟成長率將減少萬分之1.4，物價則會增加萬分之2.7，他提供統計分析，但決策是需要經過「電價費率審議會」審議，並非主計總處權責。不過朱澤民也坦言，任何產品提高價格，都要考慮到市場的供需和成本結構，而根據電價水準，台灣的民生用電價格「幾乎是世界第二低」，他認為適當地反映成本也是必須。

另外，劉建國與賴士葆也關切北農休市引發的菜價風波，朱澤民說，水果價格和去年相比下跌，是因為去年此時發生寒害，蔬菜部分「並沒有大量崩跌」，朱澤民表示，「那是一兩天的短期情況」。審計長林慶隆亦答允賴士葆要求，表示將針對北農案進行追蹤調查。