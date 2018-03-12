辜嚴倬雲籲婦聯會資產歸國庫 葉俊榮嗆：放馬後砲

立法院內政委員會12日邀請內政部長葉俊榮列席報告並備質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-03-12 10:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕婦聯會與內政部、黨產會就財產處理三方協商案破局，但婦聯會前主委辜嚴倬雲日前透過影片放話，呼籲婦聯會所有資產歸國庫，繼續照顧軍人軍眷，而不是給任何黨派。對此，內政部長葉俊榮今嗆辜嚴倬雲：「她在放馬後砲！」

立法院內政委員會今邀內政部長葉俊榮率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。親民黨立委陳怡潔詢問葉，外界將婦聯會案破局算在葉頭上，會不會委屈？

葉俊榮說，外界對他的評價如何，他不在意，他在意此事如何處理，才能合乎民主與轉型正義精神，符合民眾利益。

對於辜嚴倬雲事後又稱要把婦聯會資產捐國庫，葉俊榮表示，原本三方協商的整體方向就要這樣做，婦聯會資產要回歸民眾，而不是特定人，「辜嚴倬雲被撤換後，才說婦聯會要怎麼樣」；對於勞軍捐未來做合乎民眾期待方向處理，他充滿期待。

此外，葉俊榮會前對婦聯會案受訪時也說，婦聯會作為一個擁有財產的民間組織，組織卻非常寡頭，長期由辜嚴壟斷，組織的入會方式等，都不符合「人民團體法」的民主原則，內政部未來會不斷要求，婦聯會組織必須做民主改革，章程要修改，黨產會也有既定的處理程序，接下來就按照法律走。

葉俊榮說，婦聯會還有兩個待解的問題，一是勞軍捐應該要回歸民眾，二組織應依民主原則轉型，兩個問題環環相扣。過去在協商的過程中，一度已經找到問題，但辜嚴倬雲舉棋不定、反反覆覆，可惜還是只能用法律的方式處理，這樣的處理過程冗長，社會也會陷入枝節的困擾。

至於是否覺得被婦聯會擺一道？葉俊榮說，本來就很了解這個組織、辜嚴這種特性。

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