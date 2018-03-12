黃復興整裝待發 是百萬雄師還是「兵馬俑」出土？

國民黨從去年下半年開始紀念「七七事變」80週年，一直到今年1月紀念蔣經國逝世30週年，一連串鞏固深藍基本盤的作為，就是在喚醒這批昔日選舉動員的「起家部隊」。（資料照）

2018-03-12 10:29

〔記者施曉光／台北報導〕隨台灣民主發展進程，黨國意識型態的瓦解，加上竹籬笆逐漸消失與老一代的凋零，「黃復興文化」正緩步走入歷史窟窖當中，國民黨昔日鐵票鏽蝕，不在話下，馬政府時代刪除春節慰問金，一度推動年金改革，更是讓這支「投票部隊」在2016年大選中崩解潰散的主因。

為了「固本培元」，國民黨從去年下半年開始紀念「七七事變」80週年，一直到今年1月紀念蔣經國逝世30週年，一連串鞏固深藍基本盤的作為，就是在喚醒這批昔日選舉動員的「起家部隊」，但重新歸隊後究竟是一支整裝待發的百萬雄師，抑或只是能看不能用的「兵馬俑」出土，恐怕有待觀察。

姑且不論究竟會是真槍實彈，還是銀樣蠟槍頭，黃復興的整軍誓師，擐甲揮戈，如果背後動機只是「黨國有難」的迂腐思維，甚或出於年金改革「不溯既往」的小我私利，都恐難不被台灣社會譏為一群瓦合之卒。

平心而論，黃復興要重新活化，必須紮根台灣社會，前提得要有能與新世代連結通氣的介質，才能供給這棵垂垂老矣的枯柴老樹養分，重新找回生氣，枯枝再春，進而開枝展葉，就只怕水土不服，與主流民氣對不上味。

就深藍選民而言，或許2014、2016兩次選舉，給國民黨的「教訓」已經足夠，尤其眼前受軍公教年金改革影響的「奪財之恨」，不難預判這些國民黨傳統基本盤會在今年11月選舉重新回流，如果民進黨政府拉不住中間民心，又流失淺綠選票，深藍選票的重新歸隊，對選舉結果也就更具加乘效果，這個藍營操盤者心中所打的算盤，婦孺皆知。

然老子有云，「知人者智，自知者明」，當黃復興系統再一次動員時，被動員者也許可以自問，究竟這是一次自我意識的覺醒，還是再次走回昔日「投票部隊」的老路？