為鞏固基本盤 國民黨積極重整黃復興部隊

2018-03-12 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕為了迎戰十一月的地方選舉，打好兩年後搶回中央政權利基，去年中就開始鞏固基本盤的國民黨，積極重整黃復興部隊，除了發動所屬黨員吸收眷屬、親朋好友入籍，更要求大家促使家族第二代、第三代入黨，並吸收尚未回籍的昔日黨員，藉此壯大力量。

黃復興黨部規劃努力方向將朝黨員年輕化、多元化，組成要從過去單純的軍系人員，擴及包含社會各階層、區塊與領域，同時鑑於國民黨家大業大時代已經過去，黃復興幹部要調整為志工化，運作經費則要募款化，一切以打贏選舉為目標，藉此維持黃復興黨部的戰力。

此外，對於影響退伍軍人退休俸的年金改革議題，相較前年尚未參選黨主席時，公開主張年金改革一定要快做，否則會成國家社會的未爆彈，國民黨主席吳敦義去年十一月蔡政府年金改革委員會一度要公布軍人年改方案前夕，改調宣示支持反年改團體「八百壯士」，最近發生退役上校繆德生墜樓事件後，吳敦義還在中常會正式聲明要求蔡政府年改踩煞車，被外界解讀凝聚深藍選票。

二０一六敗選後，藍營檢討黃復興系統票源嚴重分散，這些昔日「鐵票」要不是沒去投票，就是把總統票、政黨票分別轉投親民黨主席宋楚瑜與新黨，黃復興黨部主委金恩慶日前在北部地區勳舊將領春節聯誼餐會上，要求台下數百位退役上將、中將與少將，如今黨國有難，大家放下是非恩怨，團結幫助國民黨贏得選舉，才能討回公道。

至去年十二月底止，黃復興黨部總計有十八萬七千多名黨員，在全國設置二十一個支黨部與一百九十個區黨部編組，並編組七千五百一十六個小組，不過，近年已處於負成長狀況，去年亡故者就有七千九百多員。

以往黃復興黨部成員屬性都是軍方退伍人員，近年面臨來源不斷減少，年齡逐漸偏高，凋零人數愈來愈多等窘境，發展面臨瓶頸與極限，因此決定除了鞏固軍榮眷的基本盤，今後還要對外向青年、婦女、新住民等領域拓展，藉此活化組織，以圖長久生存。