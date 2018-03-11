想以行動粉碎傳聞 蘇貞昌：新北向前衝就要吳秉叡

前行政院長蘇貞昌在台下聆聽子弟兵吳秉叡在台上致詞，他致詞時強調會全力幫吳秉叡爭取黨中央信任；左為民進黨立院黨團總召柯建銘。（記者陳心瑜攝）

2018-03-11 22:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭取民進黨提名參選本屆新北市長的蘇系立委吳秉叡，今天晚上在新北市五股區的新北工商展覽館舉行「秉友會」新春團拜，蘇貞昌領台下超過4千名支持者大喊「新北向前衝、就要吳秉叡」，表示一定要幫吳秉叡贏得黨中央的信任。

「秉友會新春團拜活動」由蘇系立委張宏陸、新系吳思瑤主持，除了力挺子弟兵的前行政院長蘇貞昌，民進黨68席立委中，共34位立委跨派系力挺，手舉「正直、直率」等標語上場，逐一致詞並在台上排排站。除了吳秉叡所屬的蘇系全員到齊，謝系的姚文智和游系吳琪銘、黃秀芳等立委也到場力挺，其他還有包括立法院副院長蔡其昌的18位立委也錄影片支持，展現跨派系團結氣勢。

外傳民進黨內有意參選新北市長的中生代民調不見起色，基層希望勸進蘇貞昌，對此，吳秉叡活動前受訪時仍強調「他全力在支持我」，指蘇貞昌會帶大家喊口號，也會全力支持他。

蘇貞昌致詞時表示，和吳秉叡認識超過20年，這一年來更陪著吳秉叡密集跑行程，但最近這段時間有媒體說民調還沒有起來、還有段距離，「甚至讓他穿小鞋」，但吳秉叡仍然不撓不屈，他也更加看見吳秉叡堅毅的精神。

蘇貞昌表示，在最後關鍵時刻，「拜託大家好好支持吳秉叡，讓他能過關」，得到民進黨中央的信任，讓吳秉叡有機會選新北市長，讓新北市重振當年的榮光。

由於外界頻傳黨中央屬意老將蘇貞昌選新北，會後媒體也追著蘇貞昌訪問，但蘇貞昌不發一語直奔座車，婉拒受訪。

前行政院長游錫堃也是黨內基層議論人選，但游頻表示沒有意願，「正國會」的吳琪銘、黃秀芳都有現身；英系立委羅致政同樣有意參選新北市長，不過同屬英系的立委蔡易餘、施義芳、楊曜今晚同樣出席秉友會。

不過，新北市綠委中，同黨也爭取角逐新北市長的英系羅致政，以及較少參與派系的林淑芬，兩人未到場，也沒有在影片中現身，表定會出席的正國會高志鵬最後也未現蹤。

至於吳秉叡若成功代表民進黨出征新北，是否擔心沒辦法發揮母雞帶小雞效應？吳秉叡表示，目前就是希望他的人、想法和政見，都能夠讓新北市民看到，拉高支持度，這樣黨中央徵召，自然比較沒有壓力。他也預告，3月19日會推出競選廣告，向新北市民報告政見。

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