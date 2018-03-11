人人都好奇！柯P逛夜市 竹北差點「暴動」

台北市長柯文哲（中）今晚跟民國黨主席徐欣瑩（左）一起逛竹北夜市。（記者黃美珠攝）

2018-03-11 22:18

［記者黃美珠／竹北報導］台北市長柯文哲今晚7點半在民國黨主席徐欣瑩陪同下前往新竹縣竹北夜市，除了跟攤商閒話家常，也建議積極準備參選新竹縣長的徐欣瑩可利用庶民小吃發展城市觀光，他還跟徐欣瑩當了5分鐘的「古早味粉圓」攤主，一口氣賣了至少20杯古早味粉圓，收入跟攤商一起捐助給華光智能發展中心的由根山居。

柯文哲今天下午先跟徐欣瑩出席「城市新力量」對談活動，隨後跟徐欣瑩一起走訪位於竹北市西區、每週日才有的竹北夜市。

由於柯P要造訪的消息老早就透過徐欣瑩的臉書、民國黨的宣傳等放送給大街小巷，再加上今天天氣晴朗、舒服，使得今晚的人潮比往日還多，柯P一行人踏入夜市後就完全「淪陷」，原定1個小時的走訪計畫硬是狠狠走了2個小時。

不少民眾難以置信真的在竹北市的街頭看到台北市的市長，一旁又是積極準備參選新竹縣長、還選過副總統的民國黨主席徐欣瑩，因此紛紛拿起手機、相機「逮捕」這2個非藍、非綠，卻是國內政壇近年備受矚目的人物。

攤商則送上烤玉米、珍珠奶茶等國民小吃，柯P則幾乎來者不拒地統統接下說「好吃」！

相關影音